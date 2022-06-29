آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرق خانيونس

توغلت صباح اليوم الأربعاء، عدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، بشكل محدود، داخل أراضي المواطنين شرق بلدة القرارة شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن خمس جرافات عسكرية ودبابتين، توغلت لمسافة تقارب 70 مترًا داخل أراضي المواطنين غربي السياج الأمني، انطلاقًا من بوابة "سريج" العسكرية شرقي القرارة.

وتزامن مع التوغل انتشار عدد من الآليات وجنود القناصة والجيبات العسكرية داخل السياج الفاصل شرق قطاع غزة؛ بالتزامن مع إطلاق قنابل دخانية وفتح بوابة موقع "كيسوفيم" شرق البلدة.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين