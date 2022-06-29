فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صورة تخطف قلوب الجزائريين.. خلع قميصه ليحمي شقيقه من الشمس

غوغل: اتهامات أوروبية لموقع البحث الشهير بإتاحة الفرصة لمراقبة المستخدمين

حيلة بسيطة تمكنك من رؤية الرسائل المحذوفة على واتساب

الناتو: تحذير تركي بشأن انضمام السويد وفنلندا للحلف

فيروس زيكا وحمى الضنك: هل نصبح أكثر جاذبية للبعوض بعد الإصابة؟

"سناب شات" تطلق نسخة مدفوعة من تطبيقها

صلاح يستعرض عضلاته مجدداً بصورة.. مستلقيا على السرير

ناسا ستكشف عن "أبعد صورة" التقطها تلسكوب "جيمس ويب"

اعرف شخصيتك من شكل أصابع يديك!

النوم على ضوء التلفزيون يهدد حياتك.. دراسة تحذر

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

"حماس" تنعى شهيد جنين "مرعي" وتجدد عهدها بمواصلة المقاومة

29 يونيو 2022 . الساعة 10:20 بتوقيت القدس
...
شهيد جنين الشاب محمد مرعي

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شهيد جنين الشاب محمد مرعي (25 عامًا)، الذي ارتقى فجر اليوم، أثناء التصدّي لقوات الاحتلال، التي اقتحمت المدينة شمالي الضفة الغربية.

وقالت حركة "حماس" في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنّ الشهيد انضم إلى قافلة شهداء فلسطين الأبرار، الذين تشكّل دماؤهم الطاهرة وتضحياتهم البطولية وقودًا لشعبنا في مقاومته المستمرة، ضدَّ هذا العدو المجرم وقطعان مستوطنيه.

وأضافت: "إننا إذ نعزّي ذوي الشهيد وعموم أهلنا في الضفة المحتلة، لنحيّي جماهير شعبنا الصَّامد المجاهد في جنين، ومخيمها المقاوم، ونشدّ على أياديهم لمزيد من الثبات والبطولة في التصدّي ومقارعة العدو الصهيوني".

وجدّدت حماس عهد الوفاء للشهداء بمواصلة طريق المقاومة، حتّى تتحقّق آمالنا بطرد الاحتلال عن أرضنا، وانتزاع حقوقنا، وتحرير الأرض والمسرى.

واستُشهد الشاب محمد ماهر مرعي (من سكان مخيم جنين، صباح اليوم الأربعاء، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم فجر اليوم.

ومرعي هو ابن خالة الشهيد براء لحلوح والذي استُشهد في عملية اغتيال منذ أيام.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #المقاومة #الاحتلال #شهداء #اقتحام جنين #شهيد جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة