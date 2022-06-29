"حماس" تنعى شهيد جنين "مرعي" وتجدد عهدها بمواصلة المقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شهيد جنين الشاب محمد مرعي (25 عامًا)، الذي ارتقى فجر اليوم، أثناء التصدّي لقوات الاحتلال، التي اقتحمت المدينة شمالي الضفة الغربية.

وقالت حركة "حماس" في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنّ الشهيد انضم إلى قافلة شهداء فلسطين الأبرار، الذين تشكّل دماؤهم الطاهرة وتضحياتهم البطولية وقودًا لشعبنا في مقاومته المستمرة، ضدَّ هذا العدو المجرم وقطعان مستوطنيه.

وأضافت: "إننا إذ نعزّي ذوي الشهيد وعموم أهلنا في الضفة المحتلة، لنحيّي جماهير شعبنا الصَّامد المجاهد في جنين، ومخيمها المقاوم، ونشدّ على أياديهم لمزيد من الثبات والبطولة في التصدّي ومقارعة العدو الصهيوني".

وجدّدت حماس عهد الوفاء للشهداء بمواصلة طريق المقاومة، حتّى تتحقّق آمالنا بطرد الاحتلال عن أرضنا، وانتزاع حقوقنا، وتحرير الأرض والمسرى.

واستُشهد الشاب محمد ماهر مرعي (من سكان مخيم جنين، صباح اليوم الأربعاء، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أُصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم فجر اليوم.

ومرعي هو ابن خالة الشهيد براء لحلوح والذي استُشهد في عملية اغتيال منذ أيام.

المصدر / فلسطين أون لاين