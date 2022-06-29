عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم صباح يوم الأربعاء، عشرات المستوطنين المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر مقدسية، أنّ عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى"، ونفّذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم"، تحت حماية شرطة الاحتلال.

يُشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

المصدر / فلسطين أون لاين