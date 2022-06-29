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أسير من جنين يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

29 يونيو 2022 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دخل الأسير قصي عادل إبراهيم حمدية من بلدة اليامون، غرب مدينة جنين بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، عامه الـ 20 في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الاحتلال اعتقل الأسير حمدية بتاريخ 29/6/2003 بعد محاصرة المنطقة الشرقية من بلدته اليامون، ومداهمة منزل عائلته، ومن ثم جرى نقله إلى التحقيق، ووجهت له تهمة المشاركة في التصدي لقوات الاحتلال خلال اجتياح مدينة جنين عام 2002، وتنفيذ العديد من العمليات العسكرية.

وأوضح خلال تصريحات صحفية، أن محكمة الاحتلال أصدرت بحق الأسير حمدية، حكماً بالسجن الفعلي مدة 28 عاماً، مشيرا الى أن والدة الأسير حمدية توفيت العام الماضي وحرمه الاحتلال من وداعها.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسرى #سجون الاحتلال #أسير

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