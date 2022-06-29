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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

29 يونيو 2022 . الساعة 08:51 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي نابلس؛ ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، منها شوارع عصيرة، والقدس، والرازي، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت ثلاثة شبان طلاب في جامعة النجاح، وهم عمير شلهوب، وايهاب عاشور، ومحمد سلامة.

وفي قلقيلية؛ داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت الشاب أسامة معين حسين في العشرينات من العمر على حاجز عسكري أقامته عند المدخل الرئيس للبلدة.

أما في رام الله؛ اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة سلواد شرق رام الله، واعتقلت كلًا من: الأسير المحرر طاهر أكرم حامد (25 عاما)، والأسير المحرر محمود علي حامد (21 عاما)، والأسير المحرر عبادة حسام حماد (20 عاما)، والأسير المحرر مهند عبد الحليم الشبراوي (25 عاما)، وجمعة عوض حماد، وإسماعيل راتب حماد، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

بينما في بيت لحم؛ اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الشاب أحمد نصر قراقع، بعد دهم منزل والده وتفتيشه في مخيم العزة شمال بيت لحم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، مخيم عايدة، ومدينة بيت جالا، وبلدة الخضر، والتعامرة، داهمت خلالها منزلي أحمد هاشم، وطاهر دنون، وعبثت بمحتوياتهما.

المصدر / فلسطين أون لاين
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