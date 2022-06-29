أسير من اليامون يدخل عامة الـ20 في سجون الاحتلال

دخل الأسير قصي عادل إبراهيم حمدية من بلدة اليامون، غرب مدينة جنين، اليوم الأربعاء، عامه الـ 20 في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الاحتلال اعتقل الأسير حمدية بتاريخ 29/6/2003 بعد محاصرة المنطقة الشرقية من بلدته اليامون، ومداهمة منزل عائلته، ومن ثم جرى نقله إلى التحقيق، ووجهت له تهمة المشاركة في التصدي لقوات الاحتلال خلال اجتياح مدينة جنين عام 2002، وتنفيذ العديد من العمليات العسكرية.

وأضاف، أن محكمة الاحتلال أصدرت بحق الأسير حمدية، حكماً بالسجن الفعلي مدة 28 عاماً، مشيرا الى أن والدة الأسير حمدية توفيت العام الماضي وحرمه الاحتلال من وداعها.

المصدر / فلسطين أون لاين