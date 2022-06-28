عقب حظر استيراده من روسيا.. الذهب يسجل ارتفاعًا قياسيًا

سجل الذهب، الاثنين، ارتفاعًا قياسيًا، عقب أنباء حظر محتمل على شراء المعادن الثمينة من روسيا.

وبحسب بيانات التداول، اعتبارا من الساعة 08:11 بتوقيت موسكو (05:11 بتوقيت غرينيتش)، شهد ارتفاع سعر العقود الآجلة للذهب لشهر آب (أغسطس) في بورصة نيويورك كومكس بمقدار 6.95 دولار أو بنسبة 0.38%، 837.25 دولار للأونصة.

وفي ذات السياق، سجلت العقود الآجلة للفضة لشهر أيلول (سبتمبر) بنسبة 1.21% إلى 21.415 دولار للأونصة.

يشار إلى أن بعض الدول قررت فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا، وهي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان.

وحول فرض حظر الاستيراد، سيوافق الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من قادة مجموعة الـ 7 على فرض حظر على استيراد الذهب من روسيا. وفق صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد الخطوة فور وصوله إلى قمة مجموعة الـ 7 في ألمانيا.

وأكدت أن العقوبات ستنطبق على الذهب المستخرج بعد فرض الحظر، ولن تؤثر على الذهب الذي تم شراؤه بالفعل.

وفي وقتٍ سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن رفض دول مجموعة السبع استيراد الذهب من روسيا سيحرمها من نحو 19 مليار دولار سنويا.

وقال بلينكن إن “المبادرة التي نعلنها تؤثر على ثاني أكثر سلع التصدير ربحية لدى روسيا بعد قطاع الطاقة. هذا نحو 19 مليار دولار، ومعظمها يقع على عاتق الدول السبع”.

المصدر / وكالات