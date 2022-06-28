آبل تستعد لغزو العالم بعدد كبير من الأجهزة الذكية

كشفت تقارير إعلامية أن شركة “أبل” الأميركية العملاقة تستعد لإطلاق عدد كبير من الأجهزة الذكية خلال الفترة الممتدة من خريف 2022 حتى منتصف عام 2023.

ووفق وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية فإن الأجهزة الجديدة من أبل ستشمل أربعة أنواع من طراز “آيفون 14″، ومجموعة من الحواسيب اللوحية “آيباد”، و3 ساعات ذكية، فضلاً حواسيب جديدة من طراز “ماك”.

ولفتت إلى أن قائمة الأجهزة الجديدة تشمل مكبر الصوت اللاسلكي “هوم بود”، وتلفزيون “أبل” المعزز بمواصفات جديدة، وغيرها.

وتابعت أن الشركة العملاقة على وشك الشروع في واحدة من أكثر فتراتها طموحاً على صعيد الإنتاجات الجديدة في تاريخها.

وأردفت: “عزم أبل على إصدار أجهزة كثيرة خلال الفترة المقبلة يأتي بعد الكشف عن البرمجيات الجديدة في مؤتمر أبل العالمي للمطورين، الذي ينظم سنوياً في شهر يونيو الجاري”، موضحة أن الإعلانات التي ظهرت في المؤتمر تعطي لمحة عما هو متوقع في الأجهزة الجديدة والبرمجيات معاً.

وبينت الوكالة الاقتصادية أنه من أهم التحديثات التي ستطرأ على “آيفون 14” هو قفل الشاشة بطريقة جديدة، فالشركة تعمل على هذا التحديث منذ عامين.

وأوضحت أنه من الطبيعي إدخال هذه الميزة الجديدة على هواتف “آيفون 14” نظرا لوجود مزايا جديدة، مثل عرض خدمات عديدة كالطقس والتقويم وحالة البورصة حتى في ظل سطوع منخفض.

المصدر / وكالات