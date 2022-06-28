جائحة "X" خطر وشيك يثير المخاوف بعد كورونا وجدري القرود

حذّر خبراء بريطانيون من احتمال ظهور جائحة جديدة رمزوا إليها بالحرف “X”، في إشارة إلى أنه قد يكون لها أكثر من احتمال أو مصدر، داعين لتعزيز الاستعدادات في مواجهة أي خطر تفشي قادم.

وجاء احتمال تفشي جائحة X، بعد العثور على بقايا فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في مناطق متفرقة في لندن للمرة الأولى منذ 40 عاماً، ما دفع خبير في الأمراض إلى التحذير من احتمال حدوث شيء في الأفق، بحسب صحيفة “تلغراف”.

وخلال الأشهر الماضية، اكتشفت سلسلة من إنفلونزا الطيور تنتشر بين البشر في يناير الماضي، وعادت في فبراير عدوى حمى لاسا، التي تنتقل عند ملامسة الأغذية والأدوات المنزلية الملوثة، وكانت هذه العدوى منتشرة في بريطانيا عام 2009.

واستكمالاً لمحاولة حصر الأوبئة المنتشرة، اكتشفت في مارس الماضي حمى القرم الكونغو النزفية في بريطانيا بعد أن حملتها سيدة عائدة من آسيا الوسطى.

ويضاف إلى تلك الفيروسات، جدري القرود الذي ظهر في مايو الماضي وسجل مئات المصابين به حول العالم.

وبذكر الفيروسات، يتصدر اسم فيروس كورونا القائمة الذي تفشى عالمياً وأزهق ملايين الأرواح البشرية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت العام الماضي، من احتمال ظهور جائحة جديدة على غرار الطاعون الأسود، الفيروس الذي انتشر في القرن الرابع عشر وأودى بحياة 75 مليون شخص.

المصدر / وكالات