لدغة ثعبان سامة تقود الشرطة الألمانية إلى مزرعة أفاعي

قالت الشرطة الألمانية، الأحد، إنّها اكتشفت أكثر من 110 ثعابين خطيرة في مزرعة بعدما سعت امرأة كانت تعيش هناك للحصول على علاج طبي من لدغة سامة.

كانت المرأة البالغة من العمر 35 عاماً قد قادت سيارتها إلى مستشفى في سالتزغيتر، بالقرب من هانوفر، في وقت مبكرٍ من يوم الأحد وأخبرت الأطباء هناك بأنّ إحدى أفاعيها الجرسية عضّت إصبعها.

بينما تدهورت حالة المرأة وطلبت السلطات على عجل من معهد متخصّص في هامبورغ الحصول على ترياق، زارت الشرطة المزرعة في وسط ألمانيا وعثرت على عشرات الثعابين.

قالت الشرطة في بيان إنّ المتخصصين حدّدوا أنّ مجموعة الثعابين تضمّنت أنواعاً سامةً وعاصرةً لم تكن موجودة في أماكن تربية حيوانات مناسبة.

وقامت الشرطة باحتجاز كلّ الزواحف التي تمّ العثور عليها.

المصدر / وكالات