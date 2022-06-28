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تركيا تمنح أوكرانيا 3 مسيرات بيرقدار مسلحة

28 يونيو 2022 . الساعة 01:13 بتوقيت القدس
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أعلنت شركة "بايكار" للطيران والصناعات الدفاعية التركية، عن منحها 3 مسيرات مسلحة من طراز بيرقدار "تي بي 2" مسلحة إلى أوكرانيا.

وأوضحت الشركة عبر حسابها في تويتر، الاثنين، أنها علمت باختتام حملة تبرعات أطلقها الشعب الأوكراني لشراء مسيرات بيرقدار خلال مدة وجيزة.

وأشارت إلى أن مشاهير وصحفيين وفنانين ولاعبي كرة قدم ورجال أعمال وأناس عاديين وأطفال ساهموا في الحملة ودعموها.

وأعربت الشركة عن إعجابها بروح التضامن التي أظهرها الشعب الأوكراني للوصول إلى أهدافه في هذا الإطار.

وأضافت: "تتبرع شركة بايكار لأوكرانيا بثلاث مسيرات بيرقدار تي بي 2 مسلحة دون أي مقابل، عوضا عن تلك التي كان من المزمع شراؤها بتلك التبرعات".

 

المصدر / وكالات
#تركيا #أوكرانيا #بيرقدار

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