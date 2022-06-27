الأردن.. صور صادمة تكشف كواليس تسرب غاز من صهريج

أدى تسرب غاز سام بعد سقوط صهريج في ميناء العقبة (جنوبي الأردن) اليوم الاثنين إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى، حسب ما أفاد به الأمن العام الأردني.

وعقب الحادث، أعلنت الحكومة الأردنية تشكيل فريق للتحقيق في حادثة سقوط صهريج الغاز السام في ميناء العقبة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتوجّه رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى العقبة للوقوف على تداعيات حادثة تسرب غاز سام في مينائها، وتوفي إثر ذلك حتى الآن 13 شخصا وأصيب 251، وفق مصادر للجزيرة.

وقال مدير صحة العقبة إن مستشفيات المنطقة امتلأت بحالات الاختناق بالغاز السام، وإنهم أقاموا مستشفى ميداني، فيما أوضح المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أن 123 شخصا يتلقون العلاج جراء حادث تسرب الغاز.

وبالعودة إلى تفاصيل الحادث، قال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في بيان إنه "أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم سقط صهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله؛ مما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع".

أزمة وإخلاء

وقالت مصادر رسمية أردنية إن الصهريج المحمل بالغاز السام سقط من باخرة وتم إخلاء الشاطئ الجنوبي للعقبة.

وقالت القوات المسلحة الأردنية إنه تم تحريك 4 طائرات من مطار ماركا العسكري باتجاه العقبة لإجلاء المصابين، كما أغلقت القوات المسلحة منطقة الحادث في العقبة وحركت فريق من الإسناد الكيماوي لإجراءات التطهير.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام القول إن "المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون حتى هذه اللحظة مع حادثة تسرب الغار في ميناء العقبة".

من جهته، أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات توفر مادة الأكسجين في المستشفيات مع تعزيزها بكوادر كافية للتعامل مع حالة تسرب الغاز السام.

ومدينة العقبة هي الميناء البحري الوحيد في المملكة، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته، ويُعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر.

وبينما أكد مدير شركة الصوامع الأردنية سلامة مخزونات الحبوب في ميناء العقبة بعد تسرب الغاز السام، قال التلفزيون الأردني إن صوامع العقبة ستوقف عملها حتى إتمام فحص الحبوب بعد حادث تسرب الغاز بالميناء.

















المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات