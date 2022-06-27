رسالة من حماس إلى الأردن

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس: نعزّي الأردن الشقيق في ضحايا حادث تسرّب الغاز في ميناء العقبة ونعرب عن تضامننا معهم.

وأضافت: نتقدّم في حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ملكاً وحكومة وشعباً، بخالص التعازي والمواساة في حادث تسرّب الغاز السام، في ميناء العقبة جنوبي المملكة، ما خلّف عدداً من الضحايا والمصابين.

وأضافت: إنَّنا وإذ نعزّي الشعب الأردني الشقيق في هذا الحادث الأليم، لنعرب عن تضامننا الكامل معهم، سائلين الله تعالى الرّحمة للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى، وأن يمنّ على ذويهم بجميل الصبر وحسن العزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين