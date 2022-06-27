أول تعقيب من أهالي "أسرى الاحتلال" لدى "القسام"

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27 يونيو 2022 . الساعة 22:23 بتوقيت القدس
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عقّبت والدة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى القسام أفراهام منغستو على إعلان أبو عبيدة، الذي كشف فيه عن تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو.

وقالت والدة منغستو: "أيًّا من المستوى السياسي أو العسكري الإسرائيلي لم يتحدث معها أو مع العائلة منذ فترة طويلة".

وأضافت: "أنا لا أعرف حالة ابني، سمعت الأنباء الآن بأنّ هنالك تدهورًا في صحة أحد الأسرى، وأتمنى أن تكون صحة ابني بخير".

وأعلن الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى الكتائب.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له على تطبيق تلجرام: "نُعلن عن تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك".

يُذكر أنّ كتائب القسام تحتجز أربعة جنود إسرائيليين منذ عام 2014، وهم الجندي شاؤول أرون والجندي هدار جولدن وهشام السيد وأبرهام منغستو.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #كتائب القسام #الاحتلال الإسرائيلي

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