الكاتب "لافي": ما سينشره القسام سيطيح برؤوس كبيرة في (إسرائيل)

قال الكاتب والمحلل السياسي حسن لافي إن تغريدة "أبو عبيدة" الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام جاءت في توقيت حساس ومدروس بعناية.

وأوضح في حديثه لقناة الأقصى أن تغريدة أبو عبيدة حول تدهور صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام قلبت أجندة الكيان الإسرائيلي رأسا على عقب.



وقال لافي: "تغريدة أبو عبيدة تتصدر المشهد الإعلامي في الكيان الصهيوني، وخلفت حالة من الإرباك لديه".

وتوقع بأنّ "ما ستنشره كتائب القسام حول أحد أسرى العدو بغزة سيُشكّل ضربة للكيان وسيُطيح برؤوس كبيرة فيه وسينهي مستقبل ساسة صهاينة كبار".

أعلن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى الكتائب.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له على تطبيق تلجرام: "نُعلن عن تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك".

يُذكر أنّ كتائب القسام تحتجز أربعة أسرى إسرائيليين منذ عام 2014، وهم الجندي شاؤول أرون والجندي هدار جولدن وهشام السيد وأبرهام منغستو.

المصدر / فلسطين أون لاين