كاتب سياسي: الساعات القادمة ستكون عصيبة على قادة الاحتلال

قال الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا إن تغريدة أبو عبيدة حول تدهور صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام تأتي في توقيت حساس.

وأوضح القرا لفضائية الأقصى أن المقاومة الفلسطينية تضغط على المجتمع "الإسرائيلي" لتحريك ملف الأسرى.

وأشار إلى أن "الحكومات الصهيونية المتعاقبة تواجه اتهامات بالتقصير في قضية جنود العدو الأسرى بغزة".

ولفت إلى أن المقاومة الفلسطينية تضع ملف الأسرى بسجون الاحتلال على سلم أولوياتها، قائلا: "نشهد جهدا كبيرا لكتائب القسام لإجبار الاحتلال على دفع الثمن مقابل إطلاق سراح جنوده الأسرى".

وأضاف: "حكومة نتانياهو السابقة فشلت في ملف الجنود الصهاينة الأسرى لدى كتائب القسام، والساعات المقبلة ستكون عصيبة على قادة العدو الصهيوني".

وأعلن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى الكتائب.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له على تطبيق تلجرام: "نُعلن عن تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك".

يُذكر أنّ كتائب القسام تحتجز أربعة أسرى إسرائيليين منذ عام 2014، وهم الجندي شاؤول أرون والجندي هدار جولدن وهشام السيد وأبرهام منغستو.





المصدر / فلسطين أون لاين