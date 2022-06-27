كاتب سياسي يتحدث عن إعلان القسام الأخير حول الجنود الأسرى

أكد ذو الفقار سويرجو، الكاتب والمحلل السياسي، أن إعلان كتائب القسام، عن وجود "تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو"، يأتي في توقيت مهم وصعب جداً لدى دولة الاحتلال.

وقال سويرجو وفق متابعة "فلسطين أون لاين": أحد الاسرى لدى كتائب القسام يدخل في وضع صحي حرج حسب إعلان الملثم، هذه الرسالة تخص الجنود الأسرى كونهم هم من يعانيان افتراضيا من إصابات قديمة صعبة خلال معركة ٢٠١٤م".

وأضاف: "هذه رسالة واضحة بأن أحد الجنود أو الاثنين على قيد الحياة، وهذه الرسالة تأتي في توقيت صعب جدا لدولة الاحتلال التي تستعد لمرحلة انتقالية بعد حل الكنيسيت".

أردف بالقول: "هذا التصريح سيشعل وسائل التواصل الاسرائيلية وسيخلق حالة من الإرباك داخل المؤسسة الأمنية والسياسية الاسرائيلية".

وختم حديثه بالقول: "أعتقد أن الإعلان والتوقيت ليس بريئاً".

وأعلن الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى الكتائب.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له على تطبيق تلجرام: "نُعلن عن تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك".

يُذكر أنّ كتائب القسام تحتجز أربعة جنود إسرائيليين منذ عام 2014، وهم الجندي شاؤول أرون والجندي هدار جولدن وهشام السيد وأبرهام منغستو.

المصدر / فلسطين أون لاين