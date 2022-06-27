الأسير "رمزي أبو ريدة" يتنسم الحرية بعد 15 عاما في سجون الاحتلال

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن أسير من خان يونس جنوب قطاع غزة بعد أن أمضى 15 عاما في سجونها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أفرجت، عبر معبر بيت حانون شمال القطاع، عن الأسير رمزي محمد أبو ريدة من بلدة خزاعة شرق خان يونس.

وفور الإفراج عنه قبل أبو ريدة يد والده واحتضنه في مشهد مؤثر.

كما تمكن أبو ريدة من لقاء خطيبته التي انتظرته سنوات طويلة إثر غيابه في الأسر، وفقا لمشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المئات من أبناء قطاع غزة رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، منهم من يقضي أحكاما بالمؤبد.

المصدر / فلسطين أون لاين