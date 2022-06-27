أول تعقيب من الاحتلال على إعلان "القسام" حول أسراه

عقّب مسؤول إسرائيلي كبير على إعلان كتائب الشهيد عز الدين القسام عن تدهور طرأ على صحة أحد جنود الاحتلال الأسرى لديها.

وقال المسؤول الكبير لقناة "ريشت كان" العبري: "إعلان حماس عن تدهور صحة أسير إسرائيلي عمل استفزازي".

فيم قالت مراسلة القناة: "هذه حرب نفسية تخوضها حماس، مسؤول إسرائيلي أبلغنا قبل قليل إنه لم يطرأ أيّ تغيير على صحة أيٍّ من السيد ومنغستو".

أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قالت: " بيان غير معتاد لحماس يقول إنّ تدهورًا طرأ على الحالة الصحية لأحد الأسرى (الإسرائيليين) لديها".

وأعلن الناطق باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى الكتائب.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له على تطبيق تلجرام: "نُعلن عن تدهورٍ طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر خلال الساعاتِ القادمة بإذن الله ما يؤكد ذلك".

يُذكر أنّ كتائب القسام تحتجز أربعة جنود إسرائيليين منذ عام 2014، وهم الجندي شاؤول أرون والجندي هدار جولدن وهشام السيد وأبرهام منغستو.

المصدر / فلسطين أون لاين