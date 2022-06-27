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محدث بالفيديو والصور الأردن: 10 وفيات و 234 إصابة بتسرب غاز سام من صهريج في العقبة

27 يونيو 2022 . الساعة 18:55 بتوقيت القدس
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صورة من مكان الانفجار

توفي 10 اشخاص وأصيب 234 جراء تسرب غاز سام اثر سقوط صهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله، مما أدى الى تسرب الغاز في الموقع.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إنه وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة يوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة.

وأضاف ،انه جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الاصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج.

 

المصدر / وكالات
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