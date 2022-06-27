الأردن: 10 وفيات و 234 إصابة بتسرب غاز سام من صهريج في العقبة

توفي 10 اشخاص وأصيب 234 جراء تسرب غاز سام اثر سقوط صهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله، مما أدى الى تسرب الغاز في الموقع.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إنه وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة يوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة.

وأضاف ،انه جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الاصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج.

شاهد| لحظة تسرب غاز سام من صهريج داخل ميناء العقبة في الأردن، ما أدى لوفاة 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين. pic.twitter.com/9h5StUYTGm — فلسطين أون لاين (@pl24online) June 27, 2022

المصدر / وكالات