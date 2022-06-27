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آخر تطورات التصويت على حلّ كنيست الاحتلال الإسرائيلي

27 يونيو 2022 . الساعة 17:50 بتوقيت القدس
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سعت المعارضة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، إلى تأجيل التصويت على حلّ الكنيست، بعد أن كان مقررا اليوم الإثنين.

وبرزت خلافات ما بين المعارضة وأحزاب حكومة الاحتلال، حول موعد التصويت على حلّ الكنيست، وموعد الانتخابات المبكرة.

وقال زعيم حزب "الصهيونية الدينية" المعارض بتسلئيل سموتريتش: "اتفقنا في اجتماع لقادة المعارضة على القيام بكل ما هو ممكن، لتأجيل حلّ الكنيست وتشكيل حكومة بديلة".

وتعني تصريحات سموتريتش التي نقلتها القناة الإخبارية "13" تشكيل حكومة من الكنيست الحالي، دون الحاجة للعودة الى صناديق الاقتراع.

ويدعم سموتريتش وأحزاب المعارضة اليمينية الإسرائيلية الأخرى، ترؤس زعيم حزب "الليكود" اليميني ورئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، للحكومة البديلة.

ولكنّ وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس قال في لقاء لنواب حزب "أزرق أبيض" الذي يقوده، إنه سيمنع تشكيل "حكومة بديلة برئاسة نتنياهو".

ونقلت القناة 13 عنه قوله: "سنذهب إلى صناديق الاقتراع بهدف تشكيل حكومة وحدة واسعة، ومستقرة، تستمر، هذه هي الطريقة الوحيدة لحل التشابك السياسي".

وأضاف: "الحكومة الحالية حكومة جيدة، لقد أوقفنا ربع الطريق وهدفنا الاستمرار من هذه النقطة في الحكومة المقبلة".

وتابع: "سأفعل كل شيء، لمنع تشكيل حكومة بديلة برئاسة نتنياهو".

وكان كنيست الاحتلال الإسرائيلي قد صادق الأسبوع الماضي، بالقراءة التمهيدية، على حلّ الكنيست.

وكان من المتوقع أن تستكمل عملية التصويت على حلّ الكنيست بـ3 قراءات اليوم الإثنين، مع تحديد موعد الانتخابات المبكرة، وهو ما لم يتم حتى ساعات بعد الظهر.

المصدر / الأناضول
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