السودان يدعو لضرورة الوصول إلى تفاهم بشأن سد النهضة

دعا السودان، الاثنين، إلى ضرورة الوصول إلى تفاهمات مشتركة مع مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة تراعي المصالح الاستراتيجية لجميع الأطراف.

جاء ذلك في بيان، عن مجلس الوزراء السوداني، عقب اجتماع "اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة" في الخرطوم، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان.

وقال البيان: "الاجتماع استمع إلى شرح قدمه وزير الري والموارد المائية المكلف عبد الرحمن منصور حول جولة المفاوضات الثانية التي تمت بدولة الإمارات".

وأضاف: "أكد الاجتماع على ضرورة الوصول إلى تفاهمات مشتركة بين الدول الثلاث (السودان، مصر، وإثيوبيا) تراعي المصالح الاستراتيجية العليا بينها".

وشهدت الإمارات في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين، مفاوضات لم تسفر عن نتائج، لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث بشأن ملف سد النهضة.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أعلن مدير مشروع سد النهضة كيفلي هورو أن عملية الملء الثالث لسد "النهضة" ستكون في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين.

وبينما تتجمد المفاوضات الثلاثية منذ نحو عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.

وقامت إثيوبيا بالملء الثاني في يوليو/ تموز 2021، بعد عام من آخر مماثل، وسط رفض مصري سوداني باعتبار ذلك "إجراءات أحادية".

المصدر / الأناضول