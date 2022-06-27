هنية يدعو لبنان لـ"النظر بإيجابية" لحقوق اللاجئين الفلسطينيين

دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، المسؤولين اللبنانيين إلى "النظر بإيجابية" إلى الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين بالمخيمات في لبنان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الإثنين، في مقر الحكومة اللبنانية وسط بيروت، عقب لقائه مع رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي.

وقال هنية: "عرضنا التطورات التي تعيشها القضية الفلسطينية خصوصاً في القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأشار إلى أنه تمنى على ميقاتي "النظر بإيجابية إلى الحقوق الإنسانية لأهلنا في مخيمات لبنان على طريق العودة إلى أرض فلسطين".

ولفت إلى أنه تحدث عن الأوضاع الإنسانية التي تعيشها المخيمات الفلسطينية في لبنان، فيما جدد موقف الحركة برفض التوطين والتمسك بحق العودة.

من ناحية أخرى، أكد رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" تضامن الحركة مع لبنان في وجه "الاعتداءات" الإسرائيلية على ثرواته وعلى حدوده.

وفي وقت لاحق التقى هنية مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقره غرب العاصمة بيروت.

وقال هنية في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن "أوضاع المخيمات بسبب تراجع خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كان له تأثيرات ليست سهلة على الأوضاع المعيشية والصحية والتعليمية والخدماتية داخل المخيمات".

واعتبر أن هذا التراجع في دور الوكالة الأممية، "يعود إلى جذر سياسي مرتبط بموقف الولايات المتحدة الاميركية، وموقف الدول المانحة"، في إشارة لتقليص الدعم الذي تتلقاه "أونروا".

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان نحو 200 ألف يتوزعون على 12 مخيما تخضع معظمها لنفوذ الفصائل الفلسطينية، ويعانون من أوضاع معيشية صعبة.

وكان هنية قد التقى مع عدد من الأمناء العامين وقيادات الفصائل الفلسطينية، في بيروت، حسب بيان لحركة "حماس".

وذكر البيان، أن رئيس المكتب السياسي للحركة بحث خلال اللقاءات، التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وآليات التحرك لمواجهة المخاطر المحدقة بها على مختلف المستويات الميدانية والسياسية.

والثلاثاء الماضي، وصل هنية والوفد المرافق له إلى بيروت في زيارة لعدة أيام يلتقي خلالها بمسؤولي الدولة والمرجعيات والفاعليات اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين