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الحكم المحلي تشارك باجتماع لجنة التطوع في ديوان الموظفين العام

27 يونيو 2022 . الساعة 15:02 بتوقيت القدس
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جانب من اجتماع وزارة الحكم المحلي

شاركت وزارة الحكم المحلي ممثلة برئيس لجنة التطوع وعضو اللجنة التوجيهية العليا للتطوع م. ياسر حسونة في الاجتماع الدوري للجنة في ديوان الموظفين العام.

حيث تم استعراض النسخة النهائية للمنصة الإلكترونية للتطوع ومناقشة آلية رفع الفرص التطوعية للوزارة والهيئات المحلية على المنصة.

كما تم مناقشة بعض النماذج الخاصة بتقييم أداء المتطوعين.                                                        

من الجدير ذكره أن وزارة الحكم المحلي عممت قبل عدة أيام على كافة الادارات بالوزارة والهيئات المحلية لتحديد احتياج المتطوعين المطلوبين وما هي تخصصاتهم اللازمة حسب الحاجة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الحكم المحلي #ديوان الموظفين

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