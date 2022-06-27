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"السلطة" تمدد اعتقال 3 طلاب من بوليتكنك فلسطين على خلفية انتمائهم السياسي

27 يونيو 2022 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
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محاكم السلطة - أرشيف

مددت محكمة السلطة، اليوم الإثنين، اعتقال ثلاثة طلاب من جامعة بوليتكنك فلسطين، على خلفية انتمائهم السياسي.

وأكدت مصادر صحفية، أن المحكمة مددت اعتقال الطالب إبراهيم نواجعة خمسةَ عشر يومًا، والطالب ثائر عويضات و الطالب عبد الله حلايقة ثلاثة أيام، وهم من جامعة بوليتكنك فلسطين.

أما الطالب بهاء محاريق المختطف لليوم السادس على التوالي، فوفقا للمصادر، لا يوجد أخبار عنه.

وصعدت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية من انتهاكاتها، بحق الطلاب والناشطين، خلال اليومين الماضيين.

وأطلق نشطاء فلسطينيون، حملة “#مش_رايح” على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد ما تقوم به الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق الأسرى المحررين والنشطاء وبينهم نساء في الضفة من اعتقالات واستدعاءات.

وينظم أهالي المعتقلين السياسيين وقفات احتجاجية، ضد اعتقال أبنائهم، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم من سجن أريحا، حيث يتعرضون لأشكال شتى من التعذيب والإهانة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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