لجنة في برلمان الاحتلال الإسرائيلي تؤجل مناقشات حله

أجّل رئيس لجنة برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" وعضو حزب "يمينا"، نير أورباخ، اليوم الإثنين، مناقشات اللجنة التي كانت ستبحث في حل "الكنيست"، للمرة الثالثة، وسط تعمق الخلافات بين الائتلاف والمعارضة.



ولجنة "الكنيست" هي إحدى لجان برلمان الاحتلال الإسرائيلي، تتكون من رئيس و10 أعضاء، وهي اللجنة المسؤولة بشكل مباشر عن "دستور الكنيست والشؤون المنبثقة عنه".



وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن "المداولات كان من المفترض أن تنطلق في الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم، فيما لم يعد واضحًا متى ستتم مداولات حل الكنيست وفي أي لجنة برلمانية، بعد التأجيل".



يشار إلى أن الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال يسعى إلى استكمال التشريع اللازم لحل "الكنيست" الـ24 اليوم، بينما يعتمد ذلك على رئيس لجنة "الكنيست"، أورباخ، المنشق عن الائتلاف.



ويتعمد أورباخ تأخير المداولات في لجنة "الكنيست"، بهدف منح أحزاب المعارضة، وحزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، فرصة لتشكيل حكومة بديلة، من خلال "الكنيست" الحالي، وعدم التوجه لانتخابات جديدة.



وكان من المقرر أن تبحث لجنة "الكنيست"، اليوم الاثنين، 11 مشروعًا لقانون حل "الكنيست"، تمهيدًا للتصويت عليها في الهيئة العامة بالقراءة الأولى.



وتشمل مجالات عمل لجنة "الكنيست"، وفق تعريفها الرسمي، إضافة إلى الدستور، كلاً من: حصانة أعضاء "الكنيست" والطلبات حول نزعها، الترتيبات المتنوعة في البرلمان، التوصيات بتركيبة اللجان الدائمة واللجان للمواضيع المعنية وهوية رؤسائها، تحديد مجالات عمل اللجان والتنسيق بينها، تمرير الطلبات المقدمة إلى "الكنيست" من الجمهور إلى رئيس "الكنيست" أو اللجان المناسبة، النظر في شكاوى ضد أعضاء "الكنيست"، مدفوعات أعضاء "الكنيست"، النظر في الطلبات والشؤون التي لا تخص أي لجنة أو لم تقع ضمن وظائف لجنة أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين