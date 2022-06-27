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أسير من جنين يدخل عامه الـ (22) في سجون الاحتلال

27 يونيو 2022 . الساعة 14:02 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دخل الأسير عبد محمود عبيد من بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة الغربية، اليوم الإثنين، عامه الـ22 على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية: إنّ "الأسير عبيد أحد عمداء الأسرى اعتقلته سلطات الاحتلال منذ العام 2004 وحكمت عليه بالسجن لمدة (27) عامًا".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية أيار/مايو نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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