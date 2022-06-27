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أبناء الوافدين بالكويت يكتسحون المراتب الأولى بالثانوية العامة.. هذه جنسياتهم

27 يونيو 2022 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
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انتهت وزارة التربية والتعليم في الكويت من كافة الإجراءات اللازمة الخاصة بإعلان نتيجة الثانوية العامة.

وبحسب المعلومات الأولية التي كشفتها مصادر موثوقة لـ «القبس» فإن نسبة النجاح في الصف الثاني عشر للقسم العلمي بلغت 78%، والأدبي 70% والديني 73%، بنسبة عامة بلغت 75% من إجمالي عدد المتقدمين.

ووفق الصحيفة نفسها فإن عدد الحاصلين على العلامة الكاملة 100 % بلغ 18 طالباً وطالبة جميعهم من القسم العلمي، وبينهم 13 طالباً من الجنسية المصرية و3 من الجنسية السورية إضافة إلى أردني واحد.

وأكدت المصادر للصحيفة أن لأول مرة في تاريخ الكويت تكسر طالبة كويتية احتكار الوافدين وتحصل على 100‎%‎ في الثانوية.

المصدر / القبس
#الكويت #الثانوية العامة #وافدون

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