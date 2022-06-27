الأسرى الإداريون يقررون تجميد الإضراب عن الطعام حتى أيلول

قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى شهر أيلول من العام الجاري.

وقالت لجنة الأسرى الإداريين، اليوم الاثنين: إنه "تقرر تجميد الإضراب ليكون هذا الشهر محطة تقييم لالتزام إدارة سجون الاحتلال بما تم الاتفاق عليه سابقًا".

وأشارت إلى استمرار مقاطعة المحاكم مع السماح لأي أسير يرغب بالتوجه إلى المحاكم، وذلك من اليوم وحتى منتصف شهر أيلول 2022.

يذكر أن الحركة الأسيرة اتخذت خطوات نضالية عديدة لمواجهة الاعتقال الإداريّ أُعلن عنها بداية عام 2022، منها مقاطعة المحاكم، وصولًا إلى التهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام بداية شهر حزيران، وكان ذلك إثر زيادة أعداد الأسرى الإداريين إلى ما يقارب 700 أسير.

المصدر / فلسطين أون لاين