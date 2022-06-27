فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

برهوم: تصعيد الاحتلال للاستيطان في القدس انتهاك للقوانين الدولية

عائلة بنات: مسؤول في الوقائي وراء اعتقال أحد الشهود في قضية اغتيال نزار

نقص الطاقة وشُح الموارد وضعف التسويق عِصي بدواليب الصناعة الفلسطينية

أبناء الوافدين بالكويت يكتسحون المراتب الأولى بالثانوية العامة.. هذه جنسياتهم

دلال تبدي مخاوفها على حياة زوجها الأسير "خليل عواودة"

في ذكرى احتلالها الـ55.. "حماس": لا سيادة إلا للفلسطينيين على القدس

الأسرى الإداريون يقررون تجميد الإضراب عن الطعام حتى أيلول

القدرة: نخوض حربًا خفية مع الاحتلال الإسرائيلي رغم شح الإمكانيات

أجهزة السلطة تواصل حملة الاستدعاءات والاعتقالات السياسية بالضفة

الهليس: إقبال محدود على اقتناء المركبات بغزة لهذه الأسباب

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

"حماس": الاعتقالات السياسية بالضفة جريمة نكراء وعدوان على الأعراف الوطنية

27 يونيو 2022 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن الاعتقالات السياسية بالضفة جريمة نكراء، وتجاوز للقانون، وعدوان على الحريات، والأعراف الوطنية، محذراً  الكل الوطني من خطورة ما تقوم به الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

وقال جاسر البرغوثي مسؤول دائرة العلاقات الوطنية في "حماس" بالضفة الغربية في تصريح صحفي: إن "الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تقوم بتكثيف الاعتقالات السياسية، والاستدعاءات، التي تستهدف رموزًا وطنية كأسرى محررين وأمهات استشهاديين"، عاداً ما يجري من تعذيب، واتهامات، ومحاكمات، "تستهدف وأد روح المقاومة، ومطاردة أنصارها".

وتابع: "إن تصاعد انتهاكات الأجهزة الأمنية في الضفة تتزامن مع تصعيد الاحتلال لجرائمه واعتقالاته، ومع عجز كبير تُبديه تلك الأجهزة في مواجهة اعتداءات المستوطنين"، مجدداً دعوته لقيادة السلطة بـ"وقف هذه السلوكيات المدمرة للوحدة الوطنية".

وختم بالقول: "نؤكد تأييدنا للدعوات المتصاعدة برفض الاستجابة للاستدعاءات ذات الأهداف السياسية، وندعو جماهيرنا الحرة في مختلف مدن الضفة وبلداتها لمواجهتها سلميًا، وانتقادها، وفضحها في كل المحافل الجماهيرية والإعلامية ومواقع التواصل".

واقتحمت أجهزة السلطة فجر اليوم الإثنين، منزل الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق حذيفة خولي، واختطفت شقيقه مثنى كرهينة، حتى يسلم نفسه.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاعتقالات السياسية #أجهزة السلطة #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة