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الصحة برام الله تعلن دخول الموجة السادسة من "كورونا"

27 يونيو 2022 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة برام الله، أن فلسطين دخلت الموجة السادسة من تفشي جائحة فيروس "كورونا"، وأن الوضع الوبائي بات مقلقا.

وقالت الوزارة إن هناك ارتفاعا كبيرا في أعداد الاصابات والادخال للمستشفيات، حيث سجل يوم أمس الأحد نحو 1000 إصابة في الضفة لوحدها.

ودعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خاصة بالمناطق المغلقة، والمساجد والكنائس، والمطاعم، وصالات الأفراح.

وناشدت أيضا بضرورة أخذ جرعات الطعومات الأولى والثانية، والثالثة، والرابعة، خاصة لكبار السن، وممن يعانون من أمراض مزمنة، منوهة إلى أن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية يجنب الاضطرار لاتخاذ خطوات لا يريدها الجميع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#فلسطين #وزارة الصحة #كورونا #موجة سادسة

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