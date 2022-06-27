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بالفيديو والصور عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

27 يونيو 2022 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
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اقتحام المسجد الأقصى المبارك

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، على شكل مجموعات متتالية من جهة "باب المغاربة"، وأدوا طقوسًا تلمودية وتجولوا بشكل استفزازي بأنحاء المسجد، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة كالمعتاد.

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وفي سياق متصل، تتواصل الدعوات لضرورة الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لإحباط مخططات التهويد، من وزارة الأوقاف والفصائل الفلسطينية.

وتأتي اقتحامات المستوطنين المتكررة طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة والسبت، ضمن محاولات فرض مخططات التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.

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وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين؛ لتسهيل اقتحام المستوطنين.

وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية، والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيل ومرافقة من قوات الاحتلال.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح "باب المغاربة"، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #مستوطنين

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