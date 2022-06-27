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"الجرائم الإلكترونية" بالمباحث تضبط 20 هاتفًا خلويًا مفقودًا

27 يونيو 2022 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
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أعلنت دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة ضبطها 20 هاتفًا خلويًا مفقودًا من المواطنين بعد تقديمهم شكاوى رسمية من خلال المنظومة الإلكترونية، خلال 48 ساعة الماضية، حيث قدرت قيمة المسروقات بنحو 25 ألف شيقل.

وبينت مباحث الجرائم الإلكترونية، أنها تابعت شكاوى المواطنين من خلال الرابط المرفقhttps://mphone.eapp.gov.ps/myMobile، وبالبحث والتحري والمتابعة الميدانية والفنية، تم ضبط الهواتف الخلوية المفقودة والسارقين، وباستجوابهم أقروا بما نسب إليهم.

وذكرت أنها أحالت ملفات القضايا لمكاتب التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شرطة #مباحث #الجرائم الإلكترونية #هواتف مسروقة

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