وظيفة شاغرة في جمعية إغاثة أطفال فلسطين

مقدمة

جمعية إغاثة أطفال فلسطين هي مؤسسة إغاثة إنسانية غير ربحية وغير سياسية وغير دينية ، تأسست عام 1992 لترتيب الرعاية الطبية للأطفال الفلسطينيين المرضى والجرحى الذين لا يمكن علاجهم في وطنهم. منذ تأسيسنا ، توسعنا ونمت لتصبح إحدى منظمات الإغاثة الرئيسية في الشرق الأوسط ، حيث نساعد آلاف الأطفال كل عام في الحصول على الرعاية والدعم الذي يحتاجون إليه لعيش حياة أفضل.

وصل إعلان صادر عن جمعية إغاثة أطفال فلسطين PCRF تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بغزة وفقاً لما يلي :

1- المسمى الوظيفي: مشرف مشروع Project Supervisor

2- البرنامج / الوحدة: إدارة المشاريع - العمليات

3- تقدم التقارير إلى : مدير المشاريع

4- المكان: غزة

هدف الوظيفة : توفير أعمال التنسيق والإشراف الهندسي لاثنين من مشاريع PCRF في غزة: إنشاء غرفة عمليات - في مستشفى الأقصى وإعادة تأهيل قسم العمليات في المستشفى الإندونيسي.

واجبات ومسؤوليات

1. ضمان تنفيذ أنشطة المشروع بما يتوافق مع متطلبات PCRF ومواصفات المشروع والخطة الزمنية.

2. توفير متابعة بناء يومية للمشاريع بدوام كامل.

3. الاستعداد للزيارات الميدانية العاجلة إذا طلب ذلك PCRF واستجب على الفور لاتصالات PCRF.

4. تنسيق التسليم والتفتيش وتنفيذ جميع الأنشطة الهندسية مع مهندسي وزارة الصحة.

5. تطبيق التنسيق المناسب للسماح بتركيب المعدات الطبية.

6. التفتيش في الموقع على جميع الأعمال الهندسية المقدمة من المقاول ، وتقديم الرد المطلوب.

7. مراجعة المخططات والرسومات بالتنسيق مع التخصصات والكميات الأخرى للتأكد من دقة الحسابات.

8. التأكد من أن جميع المواد المستخدمة والعمل المنجز هي حسب المواصفات.

9-الإشراف على اختيار وطلب المواد.

10. تقديم حلول فعالة من حيث التكلفة ومقترحات للمشروع المقصود.

11. إدارة ومراقبة وتفسير وثائق تصميم العقد.

12-المساعدة في مراقبة الجودة الشاملة والامتثال لقواعد وأنظمة الصحة والسلامة في الموقع.

13. أن تكن جزءًا من لجنة التكليف والتسليم الجوهري لأنشطة الأعمال عند الطلب بالتنسيق مع مهندس الموقع.

14. استعراض مدفوعات المقاول المقدمة والاختلافات.

15. تقديم تقارير إشراف يومية وأسبوعية وشهرية.

16. أي واجبات أخرى قد تطلبها إدارة PCRF.

مؤهلات الوظيفة

1- درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية أو الهندسة المعمارية.

2- خبرة لا تقل عن خمس سنوات في الإشراف على موقع البناء والتنسيق بين مختلف التخصصات الهندسية وأصحاب المصلحة في المشروع.

3- التفرغ الكامل للمشاريع.

4- مهارات إعداد التقارير القوية.

5- خبرة في تشطيب المنشآت الصحية

6- معرفة MS Office و Autocad.

7- القدرة على التنقل بين المشروعين.

8- مهارات اتصال قوية.

طريقة التسجيل

- يجب على المرشحين المهتمين ملء طلب الوظيفة من خلال الرابط التالي:

https://form.jotform.com/PCRF/job-application

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 3/7/2022