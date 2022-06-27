مطلوب مهندس مدني للإشراف على مشروع إنشاء مركز صحي

إعلان توظيف صادر عن اتحاد لجان الرعاية الصحية يعلن فيه عن حاجته لمهندس مدني للإشراف على مشروع انشاء مركز صحي ومجتمعي ( إنشاء مركز العلاج الطبيعي والتأهيل البدني )
شروط التسجيل
- أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية .
- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الاشراف على المباني .
- العمل بعقد مؤقت لمدة 6 شهور .
- أن يجيد اللغة الانجليزية.
- أن يكون لديه خبرة سابقة في العمل مع المؤسسات المحلية أو الدولية في مجال الاشراف على المباني.
- يمتلك مهارات اتصال ممتازة ومهارة العمل مع فريق.
- أن يمتلك مهارات المتابعة والتقييم فيما يتعلق بمهام العمل.
- القدرة على استخدام برامج الحاسوب ( Excel – word - Autocad ).
- القدرة على العمل الميداني .
طريقة التسجيل
- يتم تقديم الطلبات في مقر اتحاد لجان الرعاية الصحية – غزة شارع الشفاء – بجوار شركة بيت الزنط الطبي وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 28/06/2022 الساعة 1:00 ظهراً .
- للاستفسار جوال رقم / 0599724016