مطلوب مهندس مدني للإشراف على مشروع إنشاء مركز صحي

إعلان توظيف صادر عن اتحاد لجان الرعاية الصحية يعلن فيه عن حاجته لمهندس مدني للإشراف على مشروع انشاء مركز صحي ومجتمعي ( إنشاء مركز العلاج الطبيعي والتأهيل البدني )

شروط التسجيل

- أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية .

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات في الاشراف على المباني .

- العمل بعقد مؤقت لمدة 6 شهور .

- أن يجيد اللغة الانجليزية.

- أن يكون لديه خبرة سابقة في العمل مع المؤسسات المحلية أو الدولية في مجال الاشراف على المباني.

- يمتلك مهارات اتصال ممتازة ومهارة العمل مع فريق.

- أن يمتلك مهارات المتابعة والتقييم فيما يتعلق بمهام العمل.

- القدرة على استخدام برامج الحاسوب ( Excel – word - Autocad ).

- القدرة على العمل الميداني .

طريقة التسجيل

- يتم تقديم الطلبات في مقر اتحاد لجان الرعاية الصحية – غزة شارع الشفاء – بجوار شركة بيت الزنط الطبي وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 28/06/2022 الساعة 1:00 ظهراً .

- للاستفسار جوال رقم / 0599724016