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أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق ترقبا لاجتماع الخميس

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أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق ترقبا لاجتماع الخميس

27 يونيو 2022 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تحركت أسعار النفط الخام ضمن نطاق ضيق في التعاملات الصباحية، الإثنين، ترقبا لاجتماعين يعقدان هذا الأسبوع، لمنظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+".

وتعقد "أوبك" اجتماعا لأعضائها الـ 13، الأربعاء، لبحث تطورات سوق الطاقة، يعقبه بيوم واحد اجتماع لتحالف "أوبك+" لاتخاذ قرار بشأن آلية الإنتاج للفترة المقبلة.

وبحلول الساعة (06:56 ت.غ)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/آب، بنسبة 0.05 بالمئة أو 6 سنتات إلى 109.04 دولارات للبرميل.

كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس، بنسبة 0.02 بالمئة أو 3 سنتات إلى 107.59 دولارا للبرميل.

يأتي تحرك الأسعار ضمن نطاق ضيق كذلك، مع إعلان القوى العظمى عن قرب استئناف المباحثات النووية مع إيران، ما قد يفضي إلى رفع العقوبات عن النفط الخام الإيراني.

وإيران بلد رئيس منتج للنفط، بمتوسط يومي 3.86 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، كان يصدّر منها نحو 2.2 مليون برميل يوميا.

المصدر / الأناضول
#أسعار النفط الخام #البرينت

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