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الاحتلال يهدم قرية "العراقيب" للمرة الـ203

27 يونيو 2022 . الساعة 09:23 بتوقيت القدس
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الاحتلال هدم قرية العراقيب دون استجابة للنداءات الدولية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، قرية "العراقيب" العربية، الواقعة في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة للمرة الـ203 على التوالي.

وهدمت قوات الاحتلال بيوت القرية للمرة الأخيرة، مطلع الشهر الجاري.

ومنازل "العراقيب" مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة.

وهدم الاحتلال القرية للمرة الأولى، في يوليو/ تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها.

ولا تعترف حكومة الاحتلال بقرية العراقيب، ولكنّ سكانها يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.

وفي تقرير سابق، قالت منظمة "ذاكرات" التي تؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.

وذكرت المنظمة أن السلطات تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم، مشيرة إلى أن (إسرائيل) لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #العراقيب #هدم العراقيب

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