الاحتلال يعتقل أكثر من 20 مواطناً من الضفة بينهم سيدة

شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فجر اليوم الإثنين في عدة مناطق بالضفة الغربية طالت سيدة من بيت لحم، وأشقاء من جنين وسط مواجهات تخللها إصابة عدد من الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم، حيث اعتقلت المواطن كريم الأطرش وزوجته السيدة عائدة الأطرش ونجليهما محمد ومراد، ثم أفرجت لاحقاً عن السيدة وزوجها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من الأشقاء عمران وجهـاد ومعالي عيسى معالي من الدهيشة.

وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء عدي وقصي وأحمد ومحمد الشيخ بعد اقتحام منزلهم في مدينة جنين وهم أبناء الأسير المحرر إبراهيم الشيخ.

وألحقت قوات الاحتلال دماراً كبيراً في منزل العائلة بعد اقتحامه وتحطيم محتوياته.

وشهد الحي الشرقي من مدينة جنين مواجهات مع قوات الاحتلال، أصيب خلالها شاب (21 عاما) بالرصاص الحي في الفخذ.

وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون، حيث اندلعت مواجهات أصيب على إثرها شابين برصاص الاحتلال، الذي داهم عدداً من منازل المخيم واعتقل كلا من عيسى صافي ومصطفى زيد خروب وإبراهيم قطاش ويوسف صالح أبو شريفة.

ومن بلدة سلواد شرق رام الله اعتقلت قوات الاحتلال كلا من محمد صبح ومحمد قاهر حماد وطلعت اسماعيل حامد.

وفي شمال الضفة اقتحمت قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وداهمت عدداً من المنازل حيث اعتقلت سمير برهم ونهاد جمعة وموسى الأطرش.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال منزل البروفيسور عماد البرغوثي في بلدة أبو ديس شرق القدس وفتشته.

وقال البرغوثي إن قوات الاحتلال أجرت تحقيقاً ميدانياً معه وهددته بالاعتقال في المرة القادمة.

وفي سلوان اقتحمت قوات الاحتلال حي كرم الشيخ واعتقلت الشاب موسى ناصر الأطرش من الحارة الوسطى.

المصدر / فلسطين أون لاين