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الجيش السوداني: إثيوبيا أعدمت سبعة جنود سودانيين ومدني

27 يونيو 2022 . الساعة 08:18 بتوقيت القدس
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المتحدث باسم الجيش السوداني

اتهم الجيش السوداني في بيان، الجيش الإثيوبي، يوم الأحد، بإعدام سبعة جنود سودانيين ومدني كانوا أسرى لديه.

واتهم الجيش السوداني أيضاً إثيوبياً بعرض جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم على الجمهور وتعهد بالرد "على هذا التصرف الجبان بما يناسبه".

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إن "هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد".

ولم ترد السلطات الإثيوبية بعد على طلب للتعليق.

وتصاعدت التوترات بين السودان وإثيوبيا في السنوات الأخيرة، بسبب تداعيات الصراع في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا، وبناء إثيوبيا سداً عملاقاً للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق.

وفرَّ عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان، ووقعت مناوشات عسكرية في منطقة من الأراضي الزراعية المتنازع عليها على طول الحدود بين السودان وإثيوبيا.

المصدر / وكالات
#السودان #إثيوبيا #الجيش السوادني

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