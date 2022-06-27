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الطقس: أجواء صيفية وارتفاع على درجات الحرارة

27 يونيو 2022 . الساعة 08:01 بتوقيت القدس
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توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يستمر الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يستمر الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس المقبل، يستمر الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الصيف #درجات الحرارة #أجواء صيفية

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