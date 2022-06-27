ألكاراز يتابع لقطات فيدرر لإتقان "الملاعب العشبية"

حرص الإسباني كارلوس ألكاراز على متابعة بعض اللقطات لعظماء بطولة ويمبلدون للتنس بما في ذلك السويسري روجيه فيدرر، حيث يسعى ألكاراز لتحسين أسلوب لعبه على الملاعب العشبية.

وقفز ألكاراز، 19 عاما، للمركز السابع في التصنيف العالمي التابع للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، بعد فوزه بأربعة ألقاب هذا العام، حيث بدأ عام 2022 خارج قائمة المصنفين الـ30 الأوائل.

ومع ذلك لا يملك اللاعب الإسباني تاريخا كبيرا على الملاعب الشعبية، حيث أوقفه الروسي دانييل ميدفيديف في الدور الثاني من البطولة العالم الماضي وفاز وقتها اللاعب الإسباني بسبع أشواط فقط. وخلال هذا العالم حقق ألكاراز 3 ألقاب على الملاعب الرملية وواحد على الملاعب الصلبة.

وقال ألكاراز : أحاول تقليد بعض الأشياء من أفضل اللاعبين. دائما أشاهد لقطات فيديو لفيدرر، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الإسباني رافاييل نادال، البريطاني أندي موراي أيضا، أحاول تقليد نفس حركاتهم وخطواتهم.

وهيمن الرباعي على بطولة ويمبلدون لعقود. وكان آخر لاعب توج بلقب الفردي في هذه البطولة بعيدا عن الرباعي هو الأسترالي لايتون هيويت في 2002، حيث فاز فيدرر بثمانية ألقاب وديوكوفيتش بستة ألقاب، ونادال بلقبين وموراي بلقبين.

ويعد فيدرر هو اللاعب الوحيد من "الأربعة الكبار" الذي يغيب عن بطولة ويمبلدون هذا العام، حيث يعاني من إصابة في الركبة.

ويبدأ ألكاراز حملته في بطولة ويمبلدون يوم الاثنين بمواجهة الألماني يان لينادر شتروف.

وقال: بالطبع رؤية رافاييل نادال – الذي يحب الملاعب الرملية أكثر- الفوز بالعديد من البطولات على الملاعب العشبية، والفوز مرتين بويمبلدون، تعتقد أن بإمكانك تكييف طريقتك على الملاعب العشبية.

وأضاف: ولكنني سأقول أن لدي طريقة ستتكيف جيدا مع الملاعب العشبية، المحاولة للعب من أمام الشبكة، واللعب بطريقة شرسة.

وأكد: سأقول أنني قادر على اللعب بشكل جيد على الملاعب العشبية، وقيل أنني لم استعد بشكل جيد لبطولة ويمبلدون هذا العام، ولكنني أحضر لكل بطولة وأعتقد أنني قادر على تحقيق نتائج جيدة أو حتى الفوز باللقب.

المصدر / وكالات