فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ألكاراز يتابع لقطات فيدرر لإتقان "الملاعب العشبية"

9 أطعمة يجب أن تكون في نظام طفلك الغذائي

الهوية البيومترية… هكذا ستكون طريقة الدفع في المستقبل

أسطورة ليفربول: النادي لن يضحي من أجل صلاح.. مستواه انخفض

هل تعلم أن القهوة مفيدة لكليتيك أيضًا!

خضروات تصبح مغذية أكثر إذا تم طهيها.. تعرف عليها

روبوتات شبيهة بالأسماك لجمع دقائق البلاستيك في المحيطات

دراسة جديدة تكشف فوائد القهوة.. تحمي من أمراض القلب

نصائح طبية للتعامل مع سعال الأطفال

"الصحة العالمية": جدري القرود ليس حالة طوارئ عالمية

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

أسطورة ليفربول: النادي لن يضحي من أجل صلاح.. مستواه انخفض

27 يونيو 2022 . الساعة 05:16 بتوقيت القدس
...
هداف الدوري الإنجليزي بالموسم المنقضي

يرى روبي فاولر أسطورة ليفربول أن لاعب الفريق الحالي الدولي المصري محمد صلاح سيتراجع مستواه بعدما أتمّ عامه الثلاثين، وأن ليفربول لن يكسر سقف الأجور في الفريق من أجله.

وقال فاولر في مقاله على صحيفة "ميرور" البريطانية: صلاح يواجه موقفًا صعبًا الآن مع رحيل شريكه في الجريمة ساديو ماني، لا أعرف الكثير عن المفاوضات بينه وبين إدارة ليفربول، لكن من الواضح أن لا شيء يحدث.

وتابع: ماني أراد الحصول على عقد كبير لأنه سيكون العقد الأخير ربما في مسيرته الاحترافية، لكن إدارة ليفربول تعلم أن لاعبا سيكمل عامه الـ31 قريبًا لا يستحق هذا المبلغ.

وواصل: الإدارة باعت ماني وجلبت نونيز دون كسر رواتب الفريق، من الواضح أنهم لن يكسروها من أجل صلاح، لو كانوا يريدوا ذلك لحدث ذلك منذ فترة كبيرة.

وأتم: هل سيكمل صلاح على نفس المستوى؟ أداؤه انخفض منذ بداية عام 2022، يجب أن يسأل نفسه هو وإدارة ليفربول: هل سيبقى في القمة مع بداية الثلاثينات؟

ووفقًا لـ "ذا صن" فإن إدارة ليفربول ستقبل أي عروض تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني (70 مليون يورو) للاستغناء عن هداف الدوري الإنجليزي بالموسم المنقضي والذي يتقاضى حاليًا 240 ألف إسترليني بالأسبوع.

وتترقب إدارة ريال مدريد موقف اللاعب، إذ ترغب في تدعيم خط هجومها بعنصر مميز بعد فشل التعاقد مع كيليان مبابي الذي جدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان حتى 2025.

المصدر / وكالات
#محمد صلاح #أسطورة ليفربول

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة