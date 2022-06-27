دراسة جديدة تكشف فوائد القهوة.. تحمي من أمراض القلب

كشفت دراسة جديدة أن شرب القهوة يرتبط بانخفاض مخاطر الوفاة بسبب أمراض عدة، أبرزها مرض القلب والأوعية الدموية.

وقالت الدراسة التي أوردت نتائجها مجلة "Annals of Internal Medicine"، إن خطر الوفاة لدى من يشربون القهوة سواء كانت المحلاة أو المرة، كان أدنى مقارنة مع من لا يشربون القهوة.

وأجرى الباحثون مسحا على شريحة واسعة في المملكة المتحدة حول عادات تناول القهوة، تراوحت أعمارهم بين 37 و73 عامًا، وأفادوا بأنهم لم يعانوا من أمراض القلب، والأوعية الدموية، أو السرطان خلال إجراء المسح.

وقالت الدكتورة كريستينا وي، أستاذة الطب المساعدة بكلية الطب في جامعة هارفارد، إن النتائج أظهرت أنّ خطر الوفاة لدى من شربوا كمية معتدلة من القهوة تتراوح بين 1.5 و3.5 فناجين يوميًا، كان أدنى لدى الأشخاص الذين قاموا بتحلية قهوتهم بنسبة 30٪ تقريبًا مقارنة مع من لا يشربون القهوة.

وأضافت وي: "إذا كنت تضيف نحو ملعقة صغيرة من السكر إلى قهوتك، فإنها لا تبطل تمامًا فوائد القهوة التي نعتقد أنها موجودة".

بدورها، أكدت كبيرة مؤلفي الدراسة الدكتورة دان ليو، من قسم علم الأوبئة في جامعة ساوثرن ميديكال في منطقة غوانزو الصينية، أنه "بناءً على هذه الدراسة، يمكن للأطباء أن يخبروا مرضاهم أنه ما من حاجة لدى غالبية شاربي القهوة لإلغاء هذا المشروب من نظامهم الغذائي، إنما عليهم توخي الحذر بشأن أنواع القهوة ذات السعرات الحرارية العالية".

المصدر / وكالات