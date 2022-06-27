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بالفيديو شاهد| انفجارات تهز حيفا جراء حريق بمنشآت تحوي مواد كيماوية

27 يونيو 2022 . الساعة 03:02 بتوقيت القدس
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حرائق عدة كهذه في الآونة الأخيرة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن حريقا كبيرا اندلع في مجمع صناعي ولوجستي يحتوي على مواد خطرة في مدينة حيفا المحتلة.

في حين ذكر موقع أنه تم إخلاء العديد من المنازل من سكانها تحسبا لأي طارئ.

وبحسب مصادر إعلام العدو فقد بدأ الحريق في الساعة الـ4:00 (بالتوقيت المحلي)، ووصل رجال الإطفاء من محطة حيفا إلى مكان الحادث، وشرعوا في عمليات الإطفاء وأنقذوا 3 أشخاص كانوا يعيشون بالقرب من مكان اندلاع الحريق.

وبعد ذلك انضمت فرق من المديرية وفرق من المناطق المجاورة إلى عمليات الإطفاء، فيما وقعت انفجارات جراء الحريق.

وتجري سلطة الإطفاء والإنقاذ بالتعاون مع الشرطة وطاقم وزارة الصناعة لدى الاحتلال تحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق.

تجدر الإشارة إلى أن حيفا شهدت حرائق عدة كهذه في الآونة الأخيرة.

المصدر / وكالات
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