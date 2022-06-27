غوغل تزيل تطبيقا شهيرا يسرق البيانات من فيسبوك.. ما هو؟

قررت "غوغل" إزالة تطبيق من متجر "بلاي ستور" بعد تحميله أكثر من مليون مرة، بعد اكتشاف أنه يحتوي على برامج ضارة سيئة قادرة على سرقة بيانات اعتماد "فيسبوك" بما في ذلك أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

وتبين أن التطبيق، المسمى "بيب بك كاميرا فوتو إدتير" (PIP Pic Camera Photo Editor)، بحسب تقرير نشره موقع إكسبرس (Express)، يحتوي على برامج ضارة.

وبحسب التقرير، من الممكن لهذا التطبيق أن يسمح للمتسللين بالوصول إلى حسابات المستخدمين على "فيسبوك" وسرقة البيانات الشخصية وإرسال رسائل احتيال إلى جهات الاتصال.

وحتى وقت سابق من هذا الأسبوع، كان برنامج تحرير الصور لا يزال متاحاً للتنزيل والتثبيت، لكن غوغل حظرت في وقت لاحق الوصول بعد أن تم تنبيهها إلى مخاطره.

وإذا كنت من بين الذين قاموا بالفعل بتثبيت التطبيق على أجهزتهم، فمن الجيد حذف التطبيق من أجهزتك وتغيير كلمة مرور "فيسبوك" الخاصة بك دون تأخير.

واكتُشف هذا التهديد من قبل فريق دكتور ويب (Dr. Web)، وهو ليس التطبيق الوحيد الذي تسبب في بعض القلق.

ووفقاً لأحدث تقرير لشركة الأمان، هناك 4 تطبيقات أخرى تحتوي جميعها على برامج ضارة قادرة على عرض إعلانات غير مرغوب فيها، وتقليص عمر البطارية وحتى إجراء تغييرات غير مصرح بها على الهاتف نفسه.

وتتضمن التطبيقات: "وايلد آند إكسوتيك أنمال وال بيبر" (Wild & Exotic Animal Wallpaper) و"زودي هوروسكوب" (ZodiHoroscope) و"بيب كاميرا 2022″ (PIP Camera 2022) و"ماغنفاير فلاش لايت" (Magnifier Flashlight).

وتمت الآن إزالة بعض هذه التطبيقات بواسطة غوغل، حيث لم يعد كل من "زودي هوروسكوب" و"بيب كاميرا 2022″ متاحين للتنزيل.

ويُنصح قبل أن تبدأ في تنزيل أي شيء على جهازك، بالتحقق من الشخص الذي طوّر البرنامج ثم قراءة أكبر عدد ممكن من المراجعات.

ونصح التقرير بالابتعاد عن التطبيقات المتحصلة على نجمة واحدة في التقييم فضلا عن استخدام "غوغل بلاي بروتيكت" (Google Play Protect) للمساعدة في الحفاظ على أمان التطبيقات وخصوصية بيانات المستخدمين.

ويفحص "غوغل بلاي بروتيكت" التطبيقات والأجهزة بحثاً عن أي سلوك ضار ويقوم بإجراء فحص أمان على التطبيقات من متجر "بلاي" قبل تنزيلها، كما يفحص الجهاز بحثا عن التطبيقات التي يحتمل أن تكون ضارة من مصادر أخرى.

المصدر / وكالات