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هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب مناطق في وهران بالجزائر

27 يونيو 2022 . الساعة 00:24 بتوقيت القدس
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قالت وسائل إعلام جزائرية رسمية أمس الأحد إن هزة أرضية قوتها 5.1 درجة ضربت مناطق في ولاية وهران بشمال غرب البلاد.

ووقعت الهزة مساء، وكان مركزها على بعد 12 كيلومترا شمالي منطقة قديل، حسبما أوردته التقارير نقلا عن مركز أبحاث الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

في وقت سابق، السبت، انطلقت رسميا الدورة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، في حفل احتضنه ملعب المركب الأولمبي الجديد ميلود هدفي بوهران.

وشارك في حفل الافتتاح 800 فرد من فنانين وراقصين وتقنيي الصورة والإضاءة، مبرزا مختلف أوجه الثقافة الجزائرية، بصفة عامة في مناطق غرب البلاد ومدينة وهران بصفة خاصة، علاوة على أثر الثقافة الجزائرية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط واسهام الشخصيات الجزائرية في الحضارة الإنسانية بحوض البحر الأبيض المتوسط.

ويشارك في الدورة 3.390 رياضي من 26 دولة، منها 18 دولة أوروبية و5 أفريقية و3 آسيوية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

المصدر / وكالات
#زلزال #هزة ارضية #وهران

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