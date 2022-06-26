النونو: قيادة منظمة التحرير الحالية لا تؤمن بالشراكة مع فصائل المقاومة

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قادم إلى المنطقة لحماية أمن (إسرائيل) ودمجها في المنطقة على حساب الفلسطينيين.

وأضاف النونو للجزيرة مباشر، أن الإدارة الأمريكية لا تقوم بجهود حقيقية لإحياء عملية السلام وكل ما تقوم به بيع الوهم للفلسطينيين والعرب.

وتابع "التطبيع يضر بالقضية الفلسطينية والدول المطبعة ولا يصب إلا في مصلحة الاحتلال، الذي لا يكن لمنطقتنا العربية سوى العداء وتمدده عسكريا في بعض الدول العربية ضار بقضيتنا"

وأوضح النونو أنه لا خلاف بين حركة حماس وأي دولة عربية وأن الحركة لا تصطدم مع أي مكون من مكونات أمتنا.

وشدد على أن فلسطين بحدودها التاريخية حق لشعبنا ولا حق للاحتلال في شبر واحد من أرضنا

وأكد النونو أن على الاحتلال التعاطي مع شروط المقاومة للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.



وأشار النونو إلى أن حماس لا تسعى أن تكوين بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن القيادة الحالية للمنظمة لا تؤمن بالشراكة مع فصائل المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين