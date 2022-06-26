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بالفيديو الأمن الأردني: قاتل الطالبة الجامعية يطلق النار على نفسه

26 يونيو 2022 . الساعة 20:47 بتوقيت القدس
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أعلن الأمن العام الأردني، مساء اليوم الأحد، أن قاتل طالبة الجامعة التطبيقية الخاصة شمال العاصمة عمان يوم الخميس الماضي، قتل بعد إطلاق النار على نفسه، أثناء محاصرة قوات الأمن للمكان الذي كان يختبئ فيه.

وقال الأمن العام الأردني، إنه تم تحديد مكان قاتل الطالبة في جامعة العلوم التطبيقية إيمان رشيد ولدى محاصرته من قبل رجال الامن العام أقدم على إطلاق النار على نفسه.

وأشار الأمن الأردني في تصريح مقتضب نشرته وكالة الأنباء الرسمية-بترا- بأنه سيتم نشر أي تفاصيل جديدة لاحقا.

 

المصدر / وكالات
#الأردن #إيمان رشيد

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