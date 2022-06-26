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ما سبب احتفاء الـ "سيتي" بنجمه الجزائري رياض محرز؟

26 يونيو 2022 . الساعة 19:49 بتوقيت القدس
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احتفى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بنجمه الدولي الجزائري رياض محرز، بعدما ساهم بشكل مباشر بتتويج كتيبة المدرب بيب غوارديولا بلقب "البريميرليغ" في موسم 2021-2022، بفضل أهدافه الحاسمة وتمريراته الدقيقة.

ولعب رياض محرز 28 مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المنصرم، بمعدل 2931 دقيقة، واستطاع النجم الجزائري وضع خبرته الدولية مع ناديه مانشستر سيتي، ليساهم بوصوله إلى نصف نهائي أبطال أوروبا، وحسمه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستعرض الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي، ما فعله النجم الجزائري رياض محرز، بعدما نشر الإحصائيات الرسمية لـ"محارب الصحراء" في موسم 2021-2022، حيث لعب 47 مواجهة في جميع البطولات وسجل 24 هدفًا، وساهم في صناعة 9 أهداف.

وأشار الموقع إلى مساهمة رياض محرز في حسم "ديربي" مانشستر أمام الخصم العنيد اليونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدف في استاد "الاتحاد"، بشهر آذار/ مارس الماضي، بعدما سجل هدفين، وقدم عرضًا خطف الأضواء وبشدة.

وبحسب الموقع نفسه، فإنّ رياض محرز يُعدُّ صاحب الدور الأساسي والفعلي بحصول مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في خمسة مواسم، بعدما أنهى النجم الجزائري الموسم كهدّاف لفريقه (24 هدفًا)، وهي أحلى حصيلة لـ"محارب الصحراء" مع ناديه.

وتُوّج محرز بجائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي، عن شهري كانون الأول/ ديسمبر وشباط/ فبراير الماضيين، خاصة أنه غاب عن الفريق في شهر كانون الثاني/ يناير، بسبب مشاركته مع منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية، التي أُقيمت في الكاميرون.

المصدر / وكالات
#رياض محرز

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