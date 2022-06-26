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أمن السلطة يستدعي والدة شهيد من رام الله

26 يونيو 2022 . الساعة 19:35 بتوقيت القدس
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استدعى جهاز المخابرات في مدينة رام الله، والدة الشهيد رامز أبو سليم من قرية رنتيس غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وأرسل جهاز المخابرات طلب استدعاء للأم غالية ربحي أبو سليم، للحضور لمديرية الجهاز برام الله غدًا الإثنين.

يُذكر أنَّ الأجهزة الأمنية احتجزت قبل أيام شابًّا من قرية عابود للضغط عليه لإجبار والدته على تسليم نفسها.

وصعَّدت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة برام الله، في الآونة الأخيرة وتيرة اعتقالاتها واستدعاءاتها ومداهماتها لبيوت الآمنين، فيما حذّرت حركة حماس من مغبّة الاستمرار بهذه السياسة ودعت الفصائل والمؤسسات الحقوقية رفع صوتها ضد هذه السياسة والسلوك العدائي بحقّ أبناء شعبنا.

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#أمن السلطة #رام الله

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